ليفاندوفسكي يقود البايرن للفوز على شالكة بثلاثية نظيفة

سجل "روبرت ليفاندوفسكي" هدفين ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3- صفر على شالكه اليوم السبت والاقتراب أكثر من لقبه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البولندي الذي رفع رصيده إلى 27 هدفا في صدارة هدافي المسابقة التسجيل في الدقيقة 54 بتسديدة من مدى قريب قبل أن يضيف الهدف الثاني بضربة رأس 11 دقيقة بعد ذلك.

واختتم أرتورو فيدال أهداف بايرن.

ورفع بايرن الذي يسعى لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال للمرة الثانية بعد 2013 رصيده إلى 78 نقطة بفارق عشر نقاط عن بروسيا درتموند الذي سيلعب غدا الأحد ضد هامبورغ قبل أربع جولات من النهاية.