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فنزويلا تقدم الساعة 30 دقيقة لتوفير الطاقة

16/4/2016

أعلنت فنزويلا أمس الجمعة تقديم الساعة ثلاثين دقيقة لتوفير الطاقة في أجواء أزمة اقتصادية خطيرة وموجة جفاف.

وقال وزير العلوم الفنزويلي خورخي ارياثا إن "القرار الذي اتخذه الرئيس نيكولاس مادورو هو العودة إلى توقيت أقل بأربع ساعات عن خط غرينتش (اي توقيت غرينتش -4).

وبذلك يعود هذا البلد الاميركي اللاتيني إلى التوقيت الذي كان مطبقا حتى التاسع من ديسمبر / كانون الأول 2007 عندما قرر الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) تأخيره نصف ساعة.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الخطوات الأخرى لتوفير الكهرباء في بلد يشهد انقطاعا في التيار باستمرار نظرا لانخفاض مستوى المياه في خزاناته، مما يؤثر بمحطات توليد الكهرباء.

وكان مادورو أعلن في خطاب الخميس اعتبار من الاثنين 18 أبريل/ نيسان يوم عطلة بينما كان الثلاثاء يوم عطلة أيضا بمناسبة عيد وطني "لاقتصاد الطاقة"، والأسبوع الماضي أعلن الجمعة يوم عطلة أسبوعية للقطاع العام في الشهرين المقبلين.

وتقول الحكومة الاشتراكية إن خزانات المياه البالغ عددها 18 في البلاد تعاني من الجفاف خصوصا بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية التي كانت حادة جدا في الأشهر الاخيرة.

    

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