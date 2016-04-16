شاهد: نادال يطيح بموراي ويلتقي مونفيس في نهائي مونت كارلو

يلتقي الإسباني رفائيل نادال مع الفرنسي جايل مونفيس في نهائي بطولة مونت كارلو للتنس.

وتغلب نادال، المصنف الخامس في البطولة، على البريطاني آندي موراي المصنف الثاني 2-6 و6-4 و6-2 في المباراة الاولى بقبل النهائي.

وفاز نادال بلقب البطولة ثماني مرات منذ عام 2005 وحتى عام 2012 قبل أن يخسر أمام المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش في نهائي البطولة عام 2013.

وبدأ نادال المباراة بشكل متواضع مما أتاح لموراي الفوز بالمجموعة الأولى دون عناء كبير قبل أن يتمكن نادال من كسر إرسال اللاعب البريطاني ثم الفوز بالمجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة تمكن نادال من كسر إرسال موراي مجددا وفاز بالمجموعة الثالثة والمباراة مواصلا هيمنته على الملاعب الرملية.

وتأهل الفرنسي جايل مونفيس المصنف 13 لنهائي البطولة بعد فوزه على مواطنه جو ويلفريد تسونجا المصنف التاسع في مباراة قبل النهائي الثانية بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3.