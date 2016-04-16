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شاهد: سان جيرمان يستعيد توازنه بسداسية في الدوري الفرنسي

16/4/2016

استعاد باريس سان جيرمان توازنه عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بفوزه 6- صفر على كاين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم السبت.

 وتعرض سان جيرمان – الذي حسم لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي الشهر الماضي – لصدمة في منتصف الأسبوع الماضي عندما فاز سيتي بمباراة الإياب بدور الثمانية لدوري الأبطال بنتيجة 1-صفر عقب تعادل الفريقين 2-2 في باريس.

 ورد الفريق بشكل قوي بعد أن سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفين بينما أضاف بليز ماتودي وادينسون كافاني وانخيل دي ماريا ومكسويل بقية الأهداف ليضمنوا فوزا مقنعا على كاين الذي يقبع في منطقة منتصف جدول الترتيب.

 ورفع هذا الانتصار رصيد الفريق الذي يدربه لوران بلان إلى 86 نقطة متقدما بفارق 30 نقطة على أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني وبات بحاجة لانتصار واحد آخر ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم النادي من حيث أكبر عدد من النقاط التي حصدها في الدوري المحلي في موسم واحد.

 

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