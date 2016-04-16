شاهد: ريال مدريد يصعق خيتافي بخماسية ويطارد برشلونة

قلص ريال مدريد الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة إلى نقطة واحدة بعدما حقق انتصارا سهلا وتغلب على مضيفه خيتافي 5 / 1 اليوم (السبت) في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 29 ثم أضاف إيسكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني أضاف النجم الويلزي جاريث بيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 50 ثم رد خيتافي بهدف أحرزه بابلو سارابيا في الدقيقة 84 قبل أن يختتم جيمس رودريجيز والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل بالهدفين الرابع والخامس للريال في الدقيقتين 88 و92 .

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة لينتزع المركز الثاني من أتلتيكو مدريد بينما تجمد رصيد خيتافي عند 28 نقطة وظل قابعا في المركز العشرين الأخير.

ويمكن لبرشلونة توسيع الفارق من جديد بالفوز في مباراته أمام فالنسيا المقررة غدا (الأحد) ضمن منافسات المرحلة التي تشهد أيضا لقاء أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 73 نقطة، مع غرناطة.