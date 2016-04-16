البث الحي
منوعات

شاهد: دُبّان يقفان كالبشر ليتسولا الطعام !

16/4/2016

في مشهد مذهل، رصد مقطع فيديو لحظات مرحة لدبين وقفا على أرجلهما الخلفية مثل البشر ليتمكنا من التقاط الطعام من حافلة سياحية بكوريا الجنوبية، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد السائحين الدبين وهما يتحاملان للوقوف على أقدامهما الخلفية ليتسولا بعض الأغذية التي يرمى بها السياح من الحافلة، في مشهد مذهل يظهر ذكاء الدبين.

وأوضح الفيديو استمرار أحد الدبين في الوقوف بينما طارد الآخر الحافلة أملاً في لقيمات أخرى عابرة قد تأتي من ركاب الحافلة، لتحدث هذه اللقطات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)