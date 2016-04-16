شاهد: دُبّان يقفان كالبشر ليتسولا الطعام !

في مشهد مذهل، رصد مقطع فيديو لحظات مرحة لدبين وقفا على أرجلهما الخلفية مثل البشر ليتمكنا من التقاط الطعام من حافلة سياحية بكوريا الجنوبية، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد السائحين الدبين وهما يتحاملان للوقوف على أقدامهما الخلفية ليتسولا بعض الأغذية التي يرمى بها السياح من الحافلة، في مشهد مذهل يظهر ذكاء الدبين.

وأوضح الفيديو استمرار أحد الدبين في الوقوف بينما طارد الآخر الحافلة أملاً في لقيمات أخرى عابرة قد تأتي من ركاب الحافلة، لتحدث هذه اللقطات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.