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شاهد: القبض على شمبانزي الكهرباء الهارب باليابان !

16/4/2016

تمكن المسؤولون بمدينة سينداي اليابانية، من القبض على شمبانزي هرب من حديقة حيوان "ياجييام  Yagiyam" متسلقاً عمود إنارة.

وتمت عملية الإنقاذ على الهواء مباشرة ونقلها التلفزيون الوطني باليابان باعتبارها لقطات درامية انتهت بنجاة الشمبانزي ويُدعى "تشا تشا" وعودته إلى الحديقة بسلام، وفقاً لما نشرته صحيفه ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو، الشمبانزي وهو يتسلق أسلاك الكهرباء محاولًا الهروب من رجال الإنقاذ، حتى استسلم في النهاية بعد إطلاق سهم مخدر عليه ليتم القبض عليه في النهاية، وينجو من الموت صعقاً بسبب أسلاك عمود الإنارة التي تسلق عليها.

وكان الشمبانزي "تشا تشا" أكثر حظاً من ذلك الحمار الوحشي الذي هرب من حديقة حيوان طوكيو الشهر الماضي وتسلل إلى ملعب غولف لكنه لقى نهاية مأساوية بعد أن أُطلق عليه سهماً مسكناً لكنه غرق في الماء ومات على الفور.

 

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