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شاهد: أسد جبلي يُهاجم مَدرسة بـ"لوس أنجليس"

16/4/2016

اقتحم أسد جبلي فناء مدرسة ثانوية في لوس أنجليس، الجمعة، مما دفع الشرطة إلى إغلاق الحرم قبل السيطرة على الأسد بإطلاق مادة مسكنة عليه من مسافة قريبة.

وقال أندرو هوفان، من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا، إنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع في مدرسة "جون إف كنيدي" الثانوية نقل الأسد الجبلي إلى موطن آمن في جبال سانتا سوزانا المجاورة.

 وفي غضون ذلك احتفل طلاب المدرسة والسكان برؤية المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبوا تغريدات على توتير إثر السيطرة عليه.

وقال "هوفان" إن ادارة شرطة لوس أنجليس بدأت أولاً في تلقي بلاغات بشأن وجود هذا الحيوان في الحرم في الصباح ثم أغلقت المدرسة قبل استدعاء الحراس.

 

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