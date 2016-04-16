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شاهد: أستون فيلا يهبط للدرجة الثانية بعد هزيمته من اليونايتد

16/4/2016

أستون فيلا يهبط من الدوري الإنجليزي بعد بقاءه 28 عاما

 اليوم (السبت) انتهى بقاء أستون فيلا في أعلى درجات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أن ظل فيها 28 عاما، وهبط إلى الدرجة الثانية بعد خسارته 1- صفر أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وهبط أستون فيلا بطل إنجلترا سبع مرات بعدما مني بهزيمته التاسعة على التوالي في الدوري، في ثاني أسوأ سجل في تاريخ النادي بعدما خسر 11 مرة متتالية في العام 1963.

ويحتل أستون فيلا – الفائز بكأس أوربا في 1982 المركز الأخير في المسابقة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان قد أحرز لقب الدوري الإنجليزي في العام 1981.

ويشارك أستون فيلا باستمرار منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي في 1992 ويلعب في دوري الأضواء منذ 1988.

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