سائقان عملا مع البرلمان الأوربي امتلكا دعاية لتنظيم الدولة

البرلمان الأوربي (أرشيف)

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية يوم السبت أن سائقين يعملان لدى شركة خاصة تقدم خدمات للبرلمان الأوربي كانا يحملان اسطوانات مدمجة تحوي دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت دير شبيغل نقلا عن عدة مصادر لم تسمها إن السائقين وأحدهما في بروكسل والآخر في ستراسبورغ طردا من عملهما وأن الشرطة البلجيكية تحقق في الأمر. ورفض الاتحاد الأوربي التعليق لاعتبارات أمنية.

وبالأخذ في الاعتبار أن بعض السائقين لديهم خلفيات إجرامية، قالت دير شبيغل إن البرلمان الأوربي قرر يوم الاثنين عدم توظيف أفراد من شركات خاصة والاكتفاء بالسائقين الذين يوظفهم البرلمان بشكل مباشر بما يشكل تكلفة إضافية قدرها 3.7 مليون يورو (4.17 مليون دولار).

وأضافت المجلة أن 65 سائقا يعملون حاليا في بروكسل لصالح البرلمانيين الذين يبلغ عددهم 751 عضوا كما يعمل 85 سائقا في ستراسبورغ بالإضافة إلى 23 سائقا وظفهم الاتحاد الأوربي.

تعيش بلجيكا حالة تأهب أمنية عالية عقب تفجيرات قتلت 32 شخصا وأصابت العشرات في هجمات على مطار وقطار أنفاق في بروكسل الشهر الماضي.