دي ميستورا يعرض بقاء الأسد والمعارضة تصر على رحيله

أفاد مراسل الجزيرة أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عرض على المعارضة السورية بقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع تعيين ثلاثة نواب للرئيس بصلاحيات كاملة لكنّ المعارضة رفضت وأصرت على طلبها بتشكيل هيئة حكم انتقالي.

وكان وفد النظام برئاسة بشار الجعفري قد طرح على دي ميستورا في وقت سابق تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة مع بقاء الأسد.

وقال رئيس وفد النظام السوري إلى مباحثات جنيف بشار الجعفري إن فريقه ناقش مع المبعوث ديميستورا ورقته حول المبادئ الأساسية للحل في سورياً.

والتقى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ظهر اليوم الجمعة وفد النظام برئاسة بشار الجعفري, واجتمع لاحقا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن اجتماعات المعارضة السورية, وذلك في إطار جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي إن الجلسة مع دي ميستورا كانت بناءة ومفيدة وبحثت ورقته حول المبادئ الأساسية للحل، مشيرا إلى أن الوفد نقل للمبعوث الدولي تعديلات على ورقته وطلب منه عرضها على الأطراف الأخرى.

وكان وفدا المعارضة والنظام قدما في الجولة السابقة ورقتيهما للحل السياسي, كما قدم دي ميستورا رؤيته للحل في ورقة تضمنت المبادئ الأساسية للحل.

وجاء في الوثيقة أن الانتقال السياسي في سوريا يشمل "آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية"، كما جاء فيها أنه "يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة" تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت المعارضة السورية قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة على تثبيت وقف الأعمال القتالية، وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

وقالت المعارضة السورية، اليوم الجمعة، إن النظام يصعد عسكريا في بداية كل جولة مفاوضات للحل السلمي، وهو ما يجعلهم يصرون على الحل السياسي، وصولا إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وفي مؤتمر صحفي عقده وفد هيئة التفاوض العليا التابع للمعارضة، في مقر الأمم المتحدة، عقب لقاء جمعهم بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أفاد رئيس الوفد أسعد الزعبي، أن "النظام يقوم بهجوم مباغت قبل كل جولة مفاوضات، حيث عوّدنا على إرسال رسالة بأنه لا يريد حلًا سياسيًا، بل عسكريا يؤدي بالبلاد للهلاك".

وذكّر المعارض السوري، بـ"التصعيد الذي حصل في حلب في أول شباط/فبراير الماضي، أثناء جولة مفاوضات آنذاك، ونفس الشيء يحصل اليوم في حلب من تصعيد غير مسبوق، وهذا ما يدفعنا إلى الإصرار على الحل السياسي، والوصول إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات والسلطات".

واستطرد قائلًا "تلك الهيئة سترسي استقرارا في سوريا، وتقوم بالإعمار، وزرع الأمل والتعاون والرخاء في البلاد، وتتخلص من زمرة حاكمة مستبدة، تزرع الدمار والهلاك".

وطالب الزعبي، "المجتمع الدولي بضرورة وجود حل سياسي للملف السوري، والعمل على إعادة المهجّرين واللاجئين، حيث اليوم يجبر النظام نحو 30 ألف مدني، للخروج من بيوتهم في حلب، والتوجه نحو الحدود التركية".

كما اتهم وفد النظام بإطلاق "تصريحات تتحدث خارج الواقع"، مضيفا "من يريد الدخول بعملية حقيقية، عليه قبول قرارات مجلس الأمن الداعي لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا يوجد فيها مكان لرموز النظام، وخاصة رأسه (بشار الأسد)".

من جانبه قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في تصريحات نقلتها وكالة إيتار تاس الروسية إن مستقبل الأسد ليس محل تفاوض في جنيف ولا في أي مكان آخر. وأضاف أن مصير الأسد يقرره الشعب السوري ضمن "عملية ديمقراطية".

وترفض دمشق تفسير المعارضة للانتقال السياسي, وتقول إنه فقط انتقال من دستور إلى دستور آخر, وليس من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر.