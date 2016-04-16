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تركيا وإيران توقعان عدداً من الاتفاقيات رغم الخلافات

16/4/2016

شهد الرئيسان التركي والإيراني توقيع عدد من الاتفاقيات، السبت، رغم الخلافات السياسية بين البلدين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تستهدف رفع حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران إلى 30 مليار دولار سنوياً في أقرب وقت ممكن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة  مع نظيره الإيراني حسن روحاني أنه تم تحديد مسؤولين من البلدين لمتابعة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وتابع: "علينا أن نعمل معاً لحل المشاكـل الناشئة بسبب الصراعات المذهبية مثل سوريا والعراق"، مؤكداً أن تأجيج النعرات المذهبية سيزيد من الأزمات في المنطقة.

من جهته قال الرئيس الإيراني،  إن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا وتسهيل الحركة عبر حدود البلدين لتحقيق التكامل.

وتابع: "نسعى لإزالة العوائق الموجودة أمام استثمارات القطاع الخاص في البلدين"، مؤكداً أنه بإمكان إيران توفير احتياجات تركيا من الطاقة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة وقف النزاع والقتل في الدول الإسلامية التي تشهد صراعات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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