بالفيديو: جنازة مهيبة لإمام المسجد النبوي الشيخ محمد أيوب

توفي الشيخ "محمد أيوب" إمام المسجد النبوي الشريف بعد صلاة فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 64 عاما، وجرى تشييع جثمانه في بقيع الغرقد بعد الصلاة عليه ظهر اليوم في المسجد النبوي.

وعين الشيخ "محمد أيوب" إماما متعاونا للمسجد النبوي في العام 1990 (1410 هجرية) واستمر فيه حتى العام 1997 (1417 هجرية). ثم انقطع عن الإمامة 19 عاما ليعود إماما للمصلين في المسجد النبوي في شهر رمضان من العام الماضي.

ولد الشيخ محمد أيوب في مكة المكرمة عام 1952 (1372 هجرية) وبها نشأ وتلقى تعليمه الأول، حيث حفظ القرآن الكريم في عمر 12 عاما على يد الشيخ "زكي داغستاني" المقرئ السعودي المعروف، ثم انتقل إلى المدينة المنورة ودرس المرحلتين المتوسطة والثانوية في معهد المدينة العلمي.

التحق بالجامعة الإسلامية، وتخرج في كلية الشريعة، ثم تخصص في التفسير وعلوم القرآن، فحصل على درجة الماجستير في كلية القرآن، كما حصل على درجة الدكتوراه من الكلية نفسها.

ويعد الشيخ "محمد أيوب" أحد أشهر القراء في العالم الإسلامي، كما أنه من أشهر مَن قرأ بالحجازية في محراب المسجد النبوي. وله تسجيلات قرآنية في الإذاعة والتلفزيون، وقد سجل له مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف القرآن كاملا، وسجلت له أيضا القراءة في صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي الشريف.