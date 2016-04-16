العراق.. الجبوري يؤجل كل جلسات البرلمان ويدعو للحوار

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، تأجيل كل جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ودعا كل الكتل السياسية للحوار، حرصاً على تجنب المضي باتجاه وجود برلمانيْن أو خندقين، بحسب وصفه.

وسادت حالة من التجاذبات في مجلس النواب العراقي بشأن عقد جلسته اليوم، حيث بدأ النواب المعتصمون إجراءات لجلسة برئاسة عدنان الجنابي الذي سمي مؤقتا رئيساً للبرلمان لكن الجبوري أعلن تأجيل جميع الجلسات.

يأتي ذلك وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد على خلفية المساعي لتشكيل حكومة "تكنوقراط إصلاحية".

وعزت رئاسة مجلس النواب العراقي قرار تأجيل جلسة للبرلمان كانت مرتقبة اليوم إلى حين التثبت من الوضع الأمني داخل المبنى.

وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن رئاسة مجلس النواب "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظا على سلامة السادة النواب والموظفين".

ودعا الجبوري كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية إلى إدامة الحوار والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق، وأكد أنه لا يسعى إلى عقد جلسة للبرلمان إلا إذا كانت الأطراف معًا على كلمة سواء.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار احتدام الجدل والخلافات داخل أروقة مجلس النواب بشأن مسألة إقالة سليم الجبوري من قبل عشرات النواب المعترضين على سياسة مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية.