السيتي يسحق تشيلسي على ملعبه بهاتريك أجويرو

أحرز سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لاستكمال أسبوع رائع بالفوز 3- صفر على تشلسي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتقدم إلى المركز الثالث اليوم (السبت).

وتقدم سيتي – الذي بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوربا لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي بفوزه على باريس سان جيرمان – بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق أغويرو بعد تمريرة من كيفن دي بروين.

واستمر تألق دي بروين لاعب تشلسي السابق وبدأ هجمة انتهت عند أغويرو الذي أضاف الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 54.

وارتكب الحارس تيبو كورتوا خطأ ضد فرناندينيو لاعب وسط سيتي المنفرد بالمرمى لتحتسب ركلة جزاء ويتعرض الحارس البلجيكي للطرد في الدقيقة 78.

ونفذ أغويرو ركلة الجزاء بنجاح ليرفع رصيده إلى 21 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وأصبح رصيد سيتي 60 نقطة من 33 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على أرسنال رابع الترتيب الذي يستضيف كريستال بالاس غدا (الأحد).

ويتقدم سيتي بأربع نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس الذي فاز 1- صفر على أستون فيلا ليهبط الخاسر للدرجة الثانية.