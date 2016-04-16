البابا يصطحب عائلات لاجئين سوريين أثناء عودته للفاتيكان

صعدت ثلاث عائلات من اللاجئين السوريين على متن طائرة تقل البابا فرنسيس أثناء عودته إلى الفاتيكان يوم السبت بعد زيارته لجزيرة ليسبوس اليونانية التي تعد الخط الأمامي لأزمة المهاجرين إلى أوربا، والتي تسببت في مقتل المئات خلال العام الماضي.

وقال الفاتيكان في بيان "أراد البابا أن يقدم بادرة ترحيب تتعلق باللاجئين ورافقته على طائرته إلى روما ثلاث عائلات للاجئين من سوريا تضم في المجمل 12 شخصا بينهم ستة أطفال."

وكان مهاجرون بكوا عند أقدام البابا فرنسيس وقبلوا يديه وتوسلوا إليه ليساعدهم يوم السبت عندما وصل لمخيم للاجئين.

وفي مجمع ممتد ومحاط بالأسوار في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه انهار الكبار والأطفال باكين وهم ينشدون المساعدة بعد أن تم قطع رحلتهم إلى أوربا بسبب قرار من الاتحاد الأوربي لإغلاق طرق الهجرة التي استخدمها مليون شخص هربوا من الصراعات في بلادهم منذ أوائل العام 2015.

وصافح البابا فرنسيس مئات الأشخاص مع بقاء المئات وراء حواجز معدنية في مخيم موريا الذي يضم نحو 3000 لاجئ.

وهتف المهاجرون "الحرية.. الحرية" لدى مرور البابا في المنشأة المطلة على تلة تحت شمس لافحة. وهللت بعض النساء.

وكان التلفزيون اليوناني قال في وقت سابق يوم السبت إن البابا يعتزم أن يصطحب معه عشرة لاجئين إلى الفاتيكان بينهم ثمانية سوريين. ونقل التلفزيون اليوناني عن امرأة تدعى نور قولها "هذه هدية من الله".

لستم بمفردكم

وقال البابا وبجانبه البطريرك بارثولوميو بطريرك الأرثوذكس ورئيس الأساقفة اليوناني ليرونيموس في خطاب مكتوب "أريد أن أقول لكم لستم بمفردكم. وكمؤمنين نأمل في أن نضم أصواتنا للحديث نيابة عنكم. لا تفقدوا الأمل".

وجثا مهاجرون عند أقدام البابا ثلاث مرات على الأقل، باكين ومتوسلين للمساعدة. واقتحمت امرأة ترتدي صليبا صفوف الشرطة وألقت نفسها عند أقدام البابا فرنسيس.

وقالت المرأة والتي بدت في أوائل الثلاثينيات من عمرها وهي تبكي "لا أريد البقاء في المخيم.. لا مخيم. أريد أن أذهب".

وفي خيمة التقى فيها البابا بمهاجرين جثت طفلة صغيرة بضفائر ومرتديه ملابس باللونين الوردي والأبيض عند أقدامه. وانهار أحد الرجال. ودس المهاجرون أوراقا صغيرة في يد البابا لدى مروره أمامهم، وسلمها لأحد مساعديه.

ودافع البابا بشكل متكرر عن اللاجئين، وحث الإبراشيات الكاثوليكية في أوربا على استضافتهم. وكانت أول رحلة له بعد ترسيمه في العام 2013 لجزيرة لامبيدوزا في صقلية والتي يوجد بها مثل ليسبوس آلاف اللاجئين.

ولقي المئات حتفهم خلال قيامهم برحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر من تركيا إلى ليسبوس في زوارق خلال العام المنصرم. وباتت الجزيرة مليئة بقبور بلا شواهد.

وقال البابا للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى ليسبوس "هذه رحلة مختلفة عن بقية الرحلات. إنها رحلة ممزوجة بالحزن".

"سنواجه أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. سنرى كثيرين يعانون ولا يعرفون أين يذهبون بعد أن اضطروا إلى الفرار".

وتابع "سنذهب أيضا إلى مقبرة، ألا وهي البحر، لقي كثيرون حتفهم هناك. هذا ما أكنه في قلبي وأنا أقوم بهذه الزيارة".

ووصفت منظمات الإغاثة الأوضاع في موريا – وهي معسكر مهجور للجيش- بأنها مروعة.

وقال أحمد (29 عاما) وهو أحد اللاجئين القادمين من الموصل في العراق "هذا مثل غوانتانامو. نريد فقط أن نرحل".

ولا يمكن للصحفيين في العادة الوصول إلى المنشأة الواقعة على تلة خارج بلدة ميتلين الرئيسية في ليسبوس، إلا أن عمال الإغاثة قالوا إنه تم طلاء الجدران وإصلاح نظام الصرف ونقل عشرات المهاجرين من المنشأة المزدحمة إلى مخيم آخر لن يزوره البابا.