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الاتحاد الأوربي قد يبدأ في تدريب قوات ليبية خارج البلاد

16/4/2016

الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في تدريب قوات ليبية خارج البلاد

قال وزير الخارجية الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" اليوم السبت إن التدريب الأوربي للقوات الليبية قد يبدأ خارج البلاد في مراحله الأولى في إطار جهود لإعادة بناء البلد.

وزار الوزير الألماني ونظيره الفرنسي" جان مارك أيرو" طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوحدة الليبية الجديدة في إظهار للدعم يهدف إلى إنهاء القتال بين الفصائل المتناحرة ومحاربة من يوصفون بـ "المتشددين" ومهربي البشر.

وقال" شتاينماير" للصحفيين عند سؤاله عن خطط التدريب الأوربية "أعتقد أن الأمر الواقعي تماما هو القول إنه ينبغي علينا البدء في إجراءات التدريب خارج ليبيا من وجهة نظري".

وقال الوزير الألماني إن التدريب قد ينتقل إلى ليبيا في مرحلة لاحقة.

ويقول دبلوماسيون إنه يلزم إجراء مناقشات مفصلة مع الحكومة الليبية الجديدة لمعرفة نوع المساعدة التي تحتاجها من الاتحاد الأوربي.

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