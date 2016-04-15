مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مصر واعتقال العشرات

اعتقلت قوات الأمن المصرية متظاهرين مناهضين للنظام خلال مظاهرات حاشدة مطالبة برحيل "عبد الفتاح السيسي".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام، شبه الحكومية، عن مصادر بوزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن اعتقلت 100 شخص في محافظات عدة.

وأفادت مصادرة للجزيرة مباشر عن اعتقال عدد من المتظاهرين في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن اعتقلت 14 من معارضي النظام بميدان "المحافظة" في مدينة المنصورة بالدقهلية.

وأعلن "الحزب الاشتراكي بالإسكندرية" شمالي مصر في بيان إلقاء القبض على 6 من أعضائه، عقب فض مسيرة بمنطقة الإبراهيمية.

وذكرت صحيفة "الشروق المصرية" أن قوات الأمن المصرية في محافظة الإسكندرية اعتقلت "31 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين" خلال مظاهرات متفرقة بالمحافظة.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، مظاهرات مطالبة بإسقاط ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخللتها اشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب شهود عيان.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، وردد المتظاهرون هتافات، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ..ارحل (في إشارة للسيسي)".

وحاصرت قوات الشرطة الوقفة الاحتجاجية ومنعت المزيد من المتظاهرين من الانضمام للوقفة، وأغلقت الشوارع المؤدية للنقابة بالحواجز الحديدية، فيما انتشرت المدرعات وسيارات الأمن المركزي أمام نادي القضاة، وقرب نقابة الصحفيين.

وكانت حركة شباب 6 أبريل ، دعت للتجمع أمام النقابة عصر الجمعة، بعد فض قوات الأمن لمظاهرات أمام مسجدي مصطفى محمود والاستقامة، بمحافظة الجيزة، بالقنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين، بحسب نشطاء وشهود عيان، فيما لم يصدر بيان حتى الآن من وزارة الداخلية المصرية.

وشهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، تشديدات أمنية علاوة على تشديدات مماثلة في مناطق وأحياء وقرى بعدد من محافظات مصر التي تشهد حراكًا معارضًا أسبوعيًا.

كما خرجت مسيرات معارضة عصر اليوم، في الفيوم والمنيا (وسط) والدقهلية (دلتا النيل/ شمال) وبرزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظتي الإسكندرية (شمال) والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) والجيزة (غربي العاصمة).

وكانت وزارة الداخلية المصرية، حذرت مساء أمس الخميس، في بيان، مما أسمته "محاولات الخروج على الشرعية".