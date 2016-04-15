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مصر: مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام

15/4/2016

انطلقت مظاهرات حاشدة اليوم في القاهرة ومحافظات مصرية عدة عقب صلاة الجمعة، مطالبة برحيل "عبد الفتاح السيسي" وإسقاط النظام. 

ورفع المتظاهرون أعلام مصر ورددوا هتافات ورفعوا لافتات "يسقط حكم العسكر" و"ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية، ورددوا هتافات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ارحل ..ارحل (في إشارة للسيسي)".

وأغلقت قوات الشرطة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين ومنعت المزيد من المتظاهرين من الانضمام للوقفة، وانتشرت المدرعات وسيارات الأمن المركزي أمام نادي القضاة، وقرب نقابة الصحفيين.

ودعت حركة شباب 6 أبريل للتجمع أمام النقابة عصر الجمعة، بعد فض قوات الأمن لمظاهرات أمام مسجدي مصطفى محمود والاستقامة بمحافظة الجيزة بغازات مسيلة للدموع.

وامتلأ شارع طلعت حرب بوسط القاهرة والشوارع المحيطة بميدان التحرير، الذي شهد ميلاد ثورة 25 يناير 2011، بأعداد كبيرة بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيل السيسي.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في عواصم محافظات مصرية عدة.

حيث احتشد متظاهرون معارضون لنظام السيسي في محافظات الفيوم والمنيا/وسط مصر/ ومحافظات الدقهلية والمنوفية والقليوبية بدلتا مصر.

وفي الإسكندرية، خرج آلاف المتظاهرين في أحياء مختلفة بالمحافظة للمطالبة برحيل السيسي، وشهدت محافظة السويس مسيرات لمناهضي النظام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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