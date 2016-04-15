"مايكروسوفت" تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب التجسس على عملائها

مايكروسوفت (أرشيف)

رفعت شركة البرمجيات العملاقة "مايكروسوفت" دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، بسبب منع السلطات الفيدرالية لشركات التكنولوجيا من إبلاغ زبائنها بقيام الحكومة بالتجسس على ملفاتهم الخاصة، واعتبرت "مايكروسوفت" هذا المنع "غير دستوري".

وتدور الدعوى التي رفعتها الشركة (الخميس) حول قدرة الحكومة على منع مايكروسوفت من إخبار زبائنها بقيام الحكومة بتفحص معلوماتهم المخزنة على تطبيقات مايكروسوفت.

وتقول الدعوى التي رفعتها الشركة العملاقة "بينما يواصل زبائن مايكروسوفت تخزين أكثر معلوماتهم خصوصية وحساسية في التخزين السحابي (تطبيق تخزين إلكتروني للمعلومات) فإن الحكومة تحاول باضطراد الحصول على المعلومات بطرق سرية".

وأصدرت المحاكم الفدرالية خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 2600 أمر سري يمنع مايكروسوفت من إبلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقا للقضية.

واستطردت الشركة في الدعوى المقدمة قائلة "إن أكثر من 1700 من هذه البلاغات بالسرية ليس لها حد زمني، ما يعني أن مايكروسوفت سوف لن تكون قادرة على إخبار الزبائن المتضررين عن التدخل الحكومي".

وقال براد سميث المسؤول القانوني في شركة مايكروسوفت على مدونته "نعتقد أنه مع استثناءات نادرة فإن للعملاء والشركات الحق في أن يعرفوا الوقت الذي تطلع فيه الحكومة على رسائلهم الإلكترونية أو سجلاتهم".

وأضاف "لقد بات روتينيا أن تصدر الحكومة الأميركية أوامر تطلب فيها من مزودي خدمات البريد الإلكتروني الحفاظ على سرية مثل هذه الطلبات القانونية، ونعتقد أن هذا فيه تجاوز كبير، ونطلب من المحاكم معالجة الوضع".

وتمتلك مايكروسوفت تطبيق "وان درايف" للتخزين السحابي، وهو تطبيق يمكن المستخدمين من تخزين معلوماتهم عليه، ومن ثم فتحها من أي كومبيوتر أو هاتف، دون أن يؤثر ذلك على مساحة القرص الصلب للحاسوب، أو الهاتف المستخدم لفتح التطبيق.

وذكرت الدعوى كذلك، أن الحكومة الأمريكية "قد استغلت التحول نحو التخزين السحابي في مجال الكومبيوتر، كوسيلة لتوسيع سلطاتها لتنفيذ تحقيقات غير معلنة".

وتأتي دعوى مايكروسوفت، بعد الأزمة التي وقعت بين شركة "آبل" ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، على خلفية محاولة الأخير الحصول على طريقة لفك تشفير الهاتف النقال لأحد منفذي هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أودت بحياة 14 شخصاً.

وتثير محاولات الحكومة، قلقاً لدى شركات التقنيات الإلكترونية العملاقة، التي تخشى من انتهاك خصوصيات زبائنها، معرضةً إياها للإحراج وربما إلى فقدانها ثقتهم.