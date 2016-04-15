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ليفربول إلى نصف نهائي دوري أوربا بعد مباراة مثيرة

14/4/2016

سجل ديان لوفرين هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز 4-3 على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني والصعود لقبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة الخميس.

وتعادل ليفربول 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على أرض دورتموند.

وحول الفريق الإنجليزي تأخره بهدفين مبكرين عبر هنريخ مخيتاريان بعد خمس دقائق من البداية وبيير إيمريك أوباميانج بعدها بأربع دقائق بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني.

افتتح ديفوك اوريجي أهداف ليفربول بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني إلا أن ماركو ريوس عزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 57.

وفي الوقت الذي اعتبر الكثيرون فيه أن دورتموند بات قريبا من بلوغ قبل النهائي سجل ليفربول ثلاثة أهداف متتالية عبر فيليبي كوتينيو بتسديدة قوية في الدقيقة 66 ثم الفرنسي مامادو ساكو في الدقيقة 78 قبل أن يحسم لوفرين التأهل بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز ليفربول بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل أيضا إلى قبل النهائي شاختار دونيتسك الأوكراني بفوزه 4-صفر على ضيفه براجا البرتغالي ليحسم التأهل بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

 كما صعد فياريال الإسباني للمربع الذهبي بفوزه خارج ملعبه على سبارتا براج التشيكي 4-2 ليحسم النتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.

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