ليستر يستعد لخطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي

قبل بداية فعاليات الموسم الحالي، بلغت المراهنات على فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (1 إلى 5000 ) فحسب.

ولكن الفريق يستطيع قلب هذه النسبة إلى النقيض تماما إذا حقق الفوز على ويستهام بعد غد الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ويتصدر ليستر سيتي جدول المسابقة برصيد 72 نقطة وبفارق سبع نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني قبل المراحل الخمس الأخيرة من المسابقة ليكون الفوز على وستهام بعد غد بمثابة خطوة هائلة نحو تتويج ليستر باللقب.

ورغم فوز ليستر على ويستهام 2 / 1 في عقر داره بالدور الأول للبطولة هذا الموسم ، تبدو فرصة ليستر صعبة للغاية في المباراة بعد غد نظرا لرغبة ويستهام صاحب المركز السادس برصيد 52 نقطة في إنهاء الموسم بأحد المراكز التي تؤهله للمشاركة في أي من بطولتي الأندية الأوربية الموسم المقبل.

ويضاعف من رغبة وستهام في الفوز وإحراز أحد المراكز الأوربية في الدوري خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد أمس الأول الأربعاء في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي وخروجه من البطولة.

وحقق ليستر الفوز في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي ، ويرى لاعب خط وسطه مارك ألبرايتون أن الفوز أصبح أمرا معتادا لدى الفريق.

وقال ألبرايتون إن الفوز يمنح الفريق ثقة ويرفع معنويات لاعبيه قبل مبارياته التالية.

ويضاعف من تفاؤل ليستر قبل هذه المواجهة مع وستهام أن مهاجمه جيمي فاردي واصل ممارسة هوايته في هز الشباك حيث أحرز هدفين ليقود الفريق إلى الفوز على مضيفه سندرلاند في المرحلة الماضية ورفع رصيده إلى 21 هدفا في المسابقة هذا الموسم كما واصل دفاع الفريق إجادته في الآونة الأخيرة وحافظ ليستر على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأصبح ليستر ثالث أفضل فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الناحية الدفاعية حيث اهتزت شباكه 31 مرة فقط فيما يتفوق عليه فقط كل من توتنهام صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة، الذي اهتزت شباكه 25 مرة، ومانشستر يونايتد الذي اهتزت شباكه 30 مرة حتى الآن.

ويبدو التوتر أكبر في معسكر فريق توتنهام الذي يحتاج إلى عدم التفريط في أية نقطة إذا أراد مواصلة الضغط على ليستر سيتي والحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب.

واستبعد الحكم كيفن فريند، المقيم في ليستر، من إدارة مباراة توتنهام أمام مضيفه ستوك سيتي يوم الاثنين المقبل لتجنب شبهات أو ادعاءات المحاباة.

وحقق توتنهام الفوز في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة ليدعم موقعه في المركز الثاني بفارق ست نقاط أمام أرسنال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ولا يعاني توتنهام من ملامح الهشاشة التي أثرت على فرصه في المنافسة خلال مواسم أخرى سابقة مما جعله في الموسم الحالي أقرب للمنافسة على اللقب من أي وقت آخر.

ورغم فارق الـ13 نقطة التي تفصله عن الصدارة، لم يفقد أرسنال الأمل في المنافسة على اللقب حتى الآن معتمدا على المباراة المؤجلة له والتي تقلص الفارق إلى عشر نقاط.

ويستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس بعد غد الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وفي صراع المركز الرابع ، يحل مانشستر سيتي ضيفا على تشلسي حامل اللقب غدا السبت فيما يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في مباراة أخرى غدا.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي نورويتش سيتي مع سندرلاند وإيفرتون مع اوثهمبتون ونيوكاسل مع سوانسي سيتي وويست بروميتش ألبيون مع واتفورد غدا السبت وبورنموث مع ليفربول بعد غد الأحد.