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قرعة دوري أوربا: ليفربول يواجه فياريال بدور الأربعة

15/4/2016

أوقعت القرعة التي سحبت اليوم الجمعة فريق ليفربول الإنجليزي بمواجهة فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي للدوري الأوربي لكرة القدم كما وضعت أيضا اشبيلية بطل أخر نسختين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

وسيحل ليفربول ذهابا في 28 أبريل/ نيسان ضيفا على فياريال الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني على أن تقام مباراة العودة في انفيلد في الخامس من مايو أيار.

ويعاني فياريال من سجل مريع أمام منافسين من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لم يفز في أخر عشر مباريات أمام أندية إنجليزية.

ورغم معاناته في الدوري الممتاز سيدخل ليفربول المواجهة بصفته المرشح الأبرز حيث يسعى لبلوغ النهائي الثاني عشر له في أوربا.

وسيتقابل اشبيلية الذي يسعى للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي وهو رقم قياسي مع شاختار الأوكراني الذي فاز باللقب في 2009.

 وسيخوض حامل اللقب – الذي تغلب على منافسه المحلي اتليتيك بيلباو بركلات الترجيح في إياب دور الثمانية أمس الخميس – مباراة إياب الدور قبل النهائي على ملعبه.

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