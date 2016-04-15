عُماني يتوج بجائزة كتارا لشاعر الرسول

مدير مؤسسة كتارا يتوج جمال الملا الفائز بالجائزة

فاز الشاعر العماني جمال الملا بجائزة (كتارا لشاعر الرسول) في دورتها الأولى التي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 10 إلى 14 أبريل نيسان.

وتسلم الملا الجائزة وقدرها 300 ألف دولار عن قصيدته (النبي) خلال حفل الختام الذي أقيم أمس الخميس على مسرح دار الأوبرا بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والسفراء والإعلاميين وهواة الشعر.

وقال الملا في كلمة عقب فوزه بالجائزة "شكرا لقطر… شكرا لهذا البلد الرائع والجميل الذي يعتني كثيرا بالثقافة العربية والثقافة الإسلامية. مشروع شاعر الرسول بحد ذاته نقلة نوعية للمشهد الثقافي والشعر العربي."

وفاز بالمركز الثاني الشاعر المصري أحمد بخيت عن قصيدته (المشكاة) وحصل على جائزة قدرها 200 ألف دولار فيما حل بالمركز الثالث الشاعر العراقي شاكر الغزي عن قصيدته (قمح لقوافل الجياع) وحصل على جائزة قدرها 100 ألف دولار.

وفي المركز الرابع جاء العراقي مسار رياض عن قصيدته (صائغ الحياة) ونال جائزة قدرها 50 ألف دولار تلاه الشاعر المغربي خالد بودريف في المركز الخامس عن قصيدته (السراج المنير) ونال جائزة قدرها 25 ألف دولار.

تشكلت لجنة التحكيم من الشاعر والناقد العراقي علي جعفر العلاق والشاعر اللبناني ياسين الأيوبي والمصري أحمد درويش أستاذ البلاغة والأدب المقارن بجامعة القاهرة.

وقال خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على جائزة كتارا لشاعر الرسول إن المشاركة في الجائزة خلال دورتها الأولى عرفت إقبالا كبيرا بلغ 828 مشاركة وتم انتقاء 30 شاعرا للتنافس في التصفيات النهائية على ثلاث مراحل وتم في الختام اختيار خمسة فائزين.

وأضاف أن الثلاثين مشاركة هي تعبير عن أفضل ما تم تقديمه في الوطن العربي من شعر في حب الرسول محمد وأن الهدف من الجائزة هو نشر قيم التسامح والمحبة.

وأقيمت على هامش المسابقة أنشطة ثقافية متنوعة من بينها معرض (شعراء عبر العصور في مدح الرسول) ومعرض (مساجد حول العالم) ومحاضرة بعنوان (موقف الرسول الكريم من الشعر والشعراء) ومسابقة للشعر النبطي.