شُح المياه والحصار يحرمان غزة من أزهارها

كان مزارعو غزة يصدّرون من 4-5 ملايين زهرة سنويًا (غيتي)

ينظر المزارع الفلسطيني غازي حجازي (54عاما)، بحسرة إلى حقله المزروع الآن بأنواع الخضراوات المختلفة، بعد أن كان يكتسي، في مثل هذا الموسم من كل عام، بـ"سجادة" كاملة من الزهور المختلفة الألوان والأنواع.

وقلّص "حجازي" قبل ثلاث سنوات، المساحة المزروعة بالزهور داخل حقله، الواقع بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، من (100) دونم، إلى (10) دونمات فقط، إذ استغل المساحة المُتبقية في زراعة الخضراوات.

ولجأ حجازي إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالزهور، نظراً للخسائر الفادحة التي يتكبدها نتيجة شح المياه اللازمة لنمو الأزهار، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لعامه العاشر على التوالي.

وتحتاج مساحة (10) دونمات مزروعة بالزهور ما يقارب (1200) متر مكعب (المتر المكعب يعادل 1000 لتر) من المياه العذبة شهرياً، والتي تكلّف حوالي (500 شيكل إسرائيلي) أي ما يعادل (130 دولارا أمريكيا).

وكانت المساحات المزروعة بالزهور، في حقل حجازي، تشكّل عبئاً مادياً عليه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لقلة الإقبال على شرائها، الأمر الذي دفعه لتحويلها إلى مساحة تُزرع بالخضروات، الأقل تكلفة.

وتابع قائلاً "القيود المفروضة على تصدير الزهور إلى الخارج ومنعها تماماً قبل خمس سنوات، وقلة الإقبال المحلي على شرائها بسبب تردي الوضع الاقتصادي، أسباب تضاف لسابقتها".

ونظراً لارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، غابت ثقافة تربية الزهور والاعتناء بها، لقلة المردود المادي لدى السكان. ووصف المزارع عملية تحويل حقله من سجادة مختلفة الألوان من الزهور تبعث روائح تُنعش "الروح، إلى سجادة خضراء، بـ"التحول الموجع".

وأضاف "كان الحقل المزروع بالزهور يوفر فرصة عمل لحوالي (100) شخص، أي أنه يوفر لقمة العيش لـ(100) عائلة ويزيد، لكن اليوم مع تقليص مساحات الأراضي المزروعة بالزهور، أغلقت أبواب الرزق أمام تلك العائلات". وتكلّف عملية "تشتيل" الزهور بطرق محلية لتغطي مساحة دونم زراعي واحد، حوالي (8 آلاف شيكل) سنوياً (ما يعادل 2105 دولار).

فيما تبلغ التكلفة السنوية لدونم الزهور الواحد، بما يحتاجه من سماد وعمّال وشتلات وأدوية وبقية التكاليف المختلفة، حوالي 15 ألف شيكل (ما يعادل 3.947 دولار أمريكي).

وحال حجازي كحال عشرات المزارعين الذين عُرفوا بزراعة الزهور وحوّلوا النسبة الأكبر من المساحات الزراعية في حقولهم من الزهور إلى الأصناف المختلفة من الخضار، لتعويض خسائرهم المادية.

وفي السياق ذاته، حوّل المزارع محمد حمّاد، معظم مساحة أرضه الزراعية الواقعة جنوبي قطاع غزة، من زراعة الزهور إلى زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات كـ"البندورة، والفلفل، والباذنجان".

ويُكلّف الحقل المزروع بزهور "القرنفل" البالغة مساحته دونمين زراعيين، ما يقارب الـ(40 ألف شيكل) سنوياً (ما يعادل 10 آلاف و500 دولار)، حسب حمّاد.

وقال "سنوياً نتكبد خسائر قد تصل إلى نصف التكلفة أو تزيد، وذلك لقلة الإقبال على شراء الزهور، ناهيك عن الديون المتراكمة علينا بسبب دفعها لشراء شتلات زهور القرنفل من إسرائيل".

وأرجع حمّاد تقليص المساحات المزروعة بالزهور في حقله، قبل ثلاثة سنوات، من (10) دونمات، إلى دونمين اثنين، لشح المياه المتوفرة في القطاع وملوحتها، وللحصار الإسرائيلي الذي يمنع تصدير الزهور إلى الخارج.

وتقول تقارير بحثية متخصصة، إن 95% من المياه الجوفية لغزة غير صالحة للشرب، بسبب ملوحتها وانخفاض جودتها بسبب زيادة نسبة "الكلوريد" و"النترات" فيها.

وتسبب شُح المياه في قطاع غزة وزيادة نسبة ملوحتها في تقليص المساحات المزروعة بالزهور من 950 دونم زراعي إلى 55 دونم فقط ، حسب وزارة الزراعة الفلسطينية.

وقال نزار الوحيدي، مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة "الزهور نبات يحتاج إلى مياه حلوة نسبياً، ولا تعتبر المياه التي تصل قطاع غزة بيئة مناسبة لنمو الأزهار فيها".

وتابع "عدا ذلك فإن الزهور تعتبر نباتات شرهة للمياه، إذ تحتاج الشتلة الواحدة حتّى تنمو، وتخرج من الدفيئة الزراعية، حوالي (10 لترات) من المياه".

ولفت إلى أن الزهور من "المحاصيل التقليدية التي عرفت غزة زراعتها عام 1967، بينما توسعت زراعتها آنذاك وضمت الجوري، والقرنفل، والسفندر".

وأوضح أن مساحة الأراضي المزروعة بالزهور، بلغت عام 1967 حوالي (50) دونم، لكنها توسّعت بشكل ملحوظ، إذ وصلت عام 1994 إلى (950) دونم.

وتابع "لكن مع زيادة ملوحة المياه، ونقصها، انحسرت المساحة إلى 120 دونم، في الفترة التي تلت عام 1994، حتّى وصلت عام 2013 إلى (30 دونم) وفي 2014 تقلّصت إلى (6 دونمات فقط) لكن عاودت بالتوسع في 2015 حتّى بلغت (55 دونم)".

وذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بزهور "القرنفل" بلغت (30 دونم)، فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بـ"الجوري" حوالي (20 دونم) مبيناً أنها للاستخدام المحلي فقط.

ويرجع "الوحيدي" تراجع زراعة الزهور بغزة إلى شقين الأول بيئي وهو شح المياه وملوحتها، والثاني سياسي ويتمثل في الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لعامه العاشر على التوالي، ومنع تصدير الزهور للخارج.

وبدأ تصدير الزهور والورود، خاصة القرنفل، من قطاع غزة، إلى الأسواق الأوربية، عام 2010 بدعم من الحكومة الهولندية.

وكانت الحكومة الهولندية تدعم مزارعي الزهور، بمبلغ 3 آلاف دولار لكل ألف متر مربع، غير أنها قلصت دعمها في العام 2013، ليصبح 700 دولار لكل ألف متر، ما أدى إلى انتقال المزارعين لزراعة محاصيل تقليدية لبيعها في الأسواق المحلية، والحصول على مصدر رزق.

وكان مزارعو قطاع غزة يصدّرون من 4-5 ملايين زهرة سنويًا، خلال أعوام (2010 – 2014)، حسب وزارة الزراعة الفلسطينية.

وتفرض إسرائيل الحصار على سكان قطاع غزة (مليون و900 ألف فلسطيني)، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع.