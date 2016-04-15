شاهد: فنان تونسي يزين حيا فقيرا في القاهرة بالغرافيتي

حين كان ينظر زوار دير القديس سمعان في قلب جبل المقطم بشرق القاهرة إلى المنطقة السكنية أسفله لم يكونوا يرون سوى أكوام وأجولة القمامة التي تملأ كل الشوارع تقريبا وتتدلى أيضا من شرفات وأسطح المنازل غير المطلية المبنية من الطوب الأحمر.

لكن الوضع تبدل الشهر الماضي واختلطت المشاهد برسم غرافيتي ضخم غطى أجزاء من جدران نحو 50 منزلا بمنطقة الزرايب التي يعيش أغلب قاطنيها على جمع القمامة من مختلف مناطق القاهرة ثم فرزها وبيعها مرة أخرى لمصانع إعادة تدوير المخلفات.

وجاء الغرافيتي المتدرج الذي صممه فنان فرنسي من أصل تونسي واعتمد على الخط العربي متسقا مع واقع المنطقة التي تقطنها أغلبية مسيحية. فقد استخدم قولا مأثورا للقديس أثناسيوس بابا الإسكندرية الذي عاش خلال القرن الثالث الميلادي.

وتضمن الرسم الذي جاء على شكل دائرة كبيرة كلمات رُسمت بطريقة فنية لعبارة تقول "إن أراد أحد أن يبصر نور الشمس فإن عليه أن يمسح عينيه."

واستغرق تنفيذ الرسم ثلاثة أسابيع لكن الإعداد له استغرق عاما كاملا وزار السِيد القاهرة أكثر من مرة قبل بدء التنفيذ. وشارك في التنفيذ فريق كبير يضم تونسيين وجزائريين وفرنسيين جاءوا جميعا من فرنسا وانضم لهم عمال مصريون.

والسِيد هو اسم شهرة فني وليس الاسم الحقيقي للفنان التونسي المولود في فرنسا والبالغ من العمر 34 عاما. ويشترط الفنان عدم نشر اسمه الحقيقي. ورغم مولده في باريس لم ينس السِيد يوما جذوره.

وبدأت علاقته بالغرافيتي كهاو في شوارع فرنسا في التسعينيات لكن الأمر أخذ منحى آخر بعد بضع سنوات.

وصمم السِيد ونفذ العديد من رسوم الخط العربي أو ما يطلق عليه (الكاليغرافيتي) في مناطق مختلفة من العالم. ومن أبرز مشاريعه رسم بالخط العربي على أحد جوانب جسر الفنون أو ما كان يعرف باسم جسر العشاق في العاصمة باريس.

ونفذ الكثير من الرسوم في بلده الأم تونس ومن أشهرها رسم استخدم فيه آية قرآنية على مئذنة مسجد في مدينة قابس الجنوبية مسقط رأس أسرته لكنه يرى أن تجربته في مصر كانت مختلفة فنيا وإنسانيا.

وازدهر فن الغرافيتي في مصر إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وغطت الرسوم الشوارع التي تحيط بميدان التحرير مهد الانتفاضة في وسط القاهرة.

وكانت تجسد هذه الرسوم أهم مشاهد الانتفاضة وما تلاها من احتجاجات واضطرابات سياسية لكن السلطات طمست أغلب هذه الرسوم في إطار حملة على المعارضة.