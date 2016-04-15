شاهد: "علاج بالتصوير" مبادرة لدعم الأطفال مرضى السرطان

الأطفال الذين يعانون من السرطان في لبنان سنحت لهم فُرصة ليركزوا على آمالهم وأحلامهم بفضل مشروع للعلاج بالتصوير.

وشارك 22 طفلا في المبادرة التي تهدف إلى منح الأطفال المرضى فُسحة من الوقت لتعلم مهارة جديدة بعيدا عن عقاقير علاج المرض الخطير.

وحضر المئات افتتاح المعرض الذي حمل عنوان (واحة أمل) يوم الاثنين (11 أبريل نيسان). وهو يندرج في إطار سلسلة (ما ساعدني في التغلب على السرطان) التي يأمل المركز في مواصلتها مع أطفاله بغية حثهم على التغلب على مرضهم بأسلوب إيجابي.

وقاد المشروع ثمانية مصورين محترفين دربوا تلاميذهم الصغار على مدى شهرين تقريبا.

وشملت الموضوعات الأخرى التي ركز عليها المصورون (على شاطئ البحر) و(مداعبة الهررة) و(حب العائلة) و(أصدقاء للأبد) و(حب الطعام).

وقال بعض الأطفال الذين شاركوا في جلسات التصوير العلاجية إنها كانت تجربة تعليمية رائعة.

وافتُتح مركز سرطان الأطفال في لبنان في 12 أبريل نيسان عام 2002 وعالج حتى اليوم أكثر من 1200 طفل وقدم حوالي 4000 استشارة طبية. ويوضح المركز الذي يقدم علاجا مجانيا لكل طفل مريض بالسرطان في لبنان لمدة ثلاث سنوات أن نسبة الشفاء به تبلغ نحو 80 في المئة.

ونُظم معرض الصور تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المركز.