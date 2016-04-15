شاهد: الأمن المصري يفرق مظاهرات معارضة للنظام

شهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، مظاهرات مطالبة بإسقاط ورحيل "عبد الفتاح السيسي" تخللتها اشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب شهود عيان.

وبدأ آلاف المتظاهرين في التجمع أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، وردد المتظاهرون هتافات، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ..ارحل (في إشارة للسيسي)".

وحاصرت قوات الشرطة الوقفة الاحتجاجية ومنعت المزيد من المتظاهرين من الانضمام للوقفة، وأغلقت الشوارع المؤدية للنقابة بالحواجز الحديدية، فيما انتشرت المدرعات وسيارات الأمن المركزي أمام نادي القضاة، وقرب نقابة الصحفيين.

وكانت حركة شباب 6 أبريل، دعت للتجمع أمام النقابة عصر الجمعة، بعد فض قوات الأمن لمظاهرات أمام مسجدي مصطفى محمود والاستقامة، بمحافظة الجيزة، بالقنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين، بحسب نشطاء وشهود عيان، فيما لم يصدر بيان حتى الآن من وزارة الداخلية المصرية.

وشهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، تشديدات أمنية علاوة على تشديدات مماثلة في مناطق وأحياء وقرى بعدد من محافظات مصر التي تشهد حراكًا معارضًا أسبوعيًا.

كما خرجت مسيرات معارضة عصر اليوم، في الفيوم والمنيا (وسط) والدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، وبرزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظتي الإسكندرية (شمال)، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) والجيزة (غربي العاصمة).

وأعلن "الحزب الاشتراكي بالإسكندرية" (شمال مصر)، في بيان، القبض على 6 من أعضائه، عقب فض مسيرة بمنطقة الإبراهيمية فى المحافظة ذاتها.

وظهر اليوم، خرجت مظاهرة، في أحد شوارع منطقة المرج، شرقي العاصمة، وسط هتافات مطالبة برحيل السيسي.

وفي محافظة الجيزة، غرب القاهرة، أطلقت الشرطة المصرية قنابل غاز ورصاص حي في الهواء لتفريق متظاهرين خرجوا من مسجدي الاستقامة ومصطفى محمود بمحافظة الجيزة، عقب صلاة الجمعة، وقامت الداخلية باعتقالات عشوائية، بحسب شهود عيان.

كما خرج محتجون في أحد شوارع بولاق الدكرور، (أحد العلامات البارزة لانطلاق ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011)، بمحافظة الجيزة، عقب صلاة الجمعة، رافعين علم مصر، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي الإسكندرية (شمال)، هتفت مسيرة معارضة في منطقة المندره (شرقي المحافظة)، رافعة لافتات "مصر فوق الجميع".

وبهتاف "سيسى يا خاربها (جعلها خرابا) اطلع بره (ارحل) وسيبها (اتركها)" خرجت مظاهرة حاشده بمنطقه الحضرة الجديدة (شرقي محافظة الإسكندرية).

وفي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، خرجت مسيرة معارضة، وسط أنباء عن توقيف السلطات المصرية لـ 3 فتيات شاركن في المسيرة.

وفي الشرقية (شمال شرق)، خرجت سلسلة بشرية معارضة بطريق بلبيس- أبو حماد، (أحد الطرق السريعة)، كما خرجت مسيرات معارضة في قرى بـ"منيا القمح"، و"الحسينية"، و"فاقوس"، مصاحبًا بدعوات برحيل النظام المصري.

ووبحسب مصادر فإن قوات الشرطة هاجمت مسيرة معارضة بقرى العرب بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، حذرت مساء أمس الخميس، في بيان، مما أسمته "محاولات الخروج على الشرعية".