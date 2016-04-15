روحاني ينسحب من جلسة البيان الختامي للقمة الإسلامية

الرئيس الإيراني: حسن روحاني

انسحب الرئيس الإيراني "حسن روحاني" والوفد المرافق له، من جلسة تلاوة إعلان البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية اليوم الجمعة في اسطنبول.

ويأتي انسحاب روحاني بسبب ما تضمنه البيان من إدانة الاعتداءات على البعثات السعودية في إيران بالإضافة إلى رفضه التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.

ودان البيان أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين واليمن وسورية والصومال واستمرار إيران دعم الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن إيران أدانت "أساليب بعض الدول لفرض القرارات والتي تعتمد مبدأ الترهيب والترغيب"، بحسب الوكالة.

وحذر عباس عراقج، مساعد وزير الخارجية الإيراني من "أن المنظمة ستندم في المستقبل على قراراتها هذه".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن احتجاج بلاده على طرح السعودية وبعض حلفائها للبنود التي وصفها بالمعادية لإيران وبند آخر ضد حزب الله اللبناني في مشروع إعلان القمة، وأكد ظريف "أن هذا السلوك من قبل السعودية يتنافى مع روح التضامن الإسلامي ولا يصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني".