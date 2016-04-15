رفض دعوى معلمة مسلمة بألمانيا تعرضت للتمييز بسبب الحجاب

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رفضت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين، دعوى تقدمت بها معلمة مسلمة للحصول على تعويضات جراء تعرضها للتمييز بسبب حجابها وعدم تمكنها من ممارسة عملها في مدرسة ابتدائية بالعاصمة.

وذكر القاضي "أندرياس ديتيرت" في القرار، أن ولاية برلين تطبق "قانون الحياد" في المدارس وسلكي الشرطة والقضاء، الذي يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية، مشيراً أن "القانون يُطبّق بشكل متساوٍ على جميع الأديان".

ولفت القاضي إلى أنه رفض طلب المشتكية "إ. أوزتورك" المعلمة من أصول تركية، في الحصول على تعويضات، مبيناً أن أوزتورك، رفضت عرضاً من مدرسة مهنية، تسمح لها بممارسة مهنتها مع ارتدائها الحجاب أثناء العمل.

من جهته أفاد محامي المشتكية، تعليقاً على قرار المحكمة، أنهم سيُفكرون حول ما إذا كانوا سيطعنون في القرار من عدمه.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية الألمانية، كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق، أكدت فيه أن حظر ارتداء الحجاب يعد انتهاكاً للدستور الألماني من حيث المبدأ، ورغم ذلك فإن حكومة ولاية برلين، اتخذت قراراً لصالح مواصلة العمل بـ "قانون الحياد" في الولاية.