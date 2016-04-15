بالفيديو: تعرف على منظمة التعاون الإسلامي

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية يوم 12 رجب 1398 هجرية (الموافق 25 سبتمبر 1969) ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

قمة إسطنبول

شعار القمة: " الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"

تركيا تستضيف القمة للمرة الأولى منذ انعقادها أول مرة عام 1969

القمة الاعتيادية الأولى للمنظمة التي يشارك فيها 7 قادة جدد

أجندة أعمال القمة الإسلامية ال 13

قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي تتصدر أعمال القمة

مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا

تدارس حالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة

وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء

برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي

تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة

تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي

القضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية

منظمة التعاون الإسلامي

منظمة دولية تجمع 57 دولة عضوا موزعة على 4 قارات

ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة

تأسست المنظمة عام 1969 تحت مسمى منظمة المؤتمر الإسلامي

انعقاد أول اجتماع للمنظمة بعد حريق الأقصى في 21 أغسطس/آب 1969

إنشاء أمانة عامة للمنظمة سنة 1970 واختيار جدة مقرا لها

تهدف المنظمة إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء

تغيير المسمى من مؤتمر إلى منظمة التعاون الإسلامي سنة 2011

الأمناء العامون للمنظمة

تانكو عبد الرحمن من ماليزيا ( 1970 – 1974 )

حسن التهامي من مصر ( 1974 – 1975 )

أمادو كريم غايي من السنيغال ( 1975 _ 1979 )

الحبيب الشطي من تونس ( 1979 _ 1984 )

سيد شرف الدين بيرزاده من باكستان ( 1984 _ 1988 )

حامد الغابد من النيجر ( 1988 _ 1996 )

عز الدين العراقي من المغرب ( 1996 _ 2000 )

عبد الواحد بلقزيز من المغرب ( 2000 _ 2004 )

أكمل الدين إحسان أوغلو من تركيا ( 2004 _ 2014 )

إياد بن أمين مدني من السعودية ( 2014 حتى الآن )