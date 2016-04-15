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السلفادور تعلن الطواريء بسبب الجفاف للمرة الأولى في تاريخها

15/4/2016

السلفادور تعلن الطواريء بسبب الجفاف للمرة الأولى في تاريخها

أعلنت السلفادور أمس (الخميس) حالة الطواريء بسبب نقص المياه للمرة الأولى في تاريخها مشيرة إلى تأثيرات تغير المناخ وظاهرة النينو.

وأبلغ رئيس السلفادور سانشيز سيرين مؤتمرا صحفيا أنه في الأعوام الأربعة الماضية انخفض تساقط الأمطار بشكل كبير في البلد الواقع في أمريكا الوسطى ووصلت مستويات الأنهار واحتياطيات المياه إلى حالة حرجة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية نظم سكان في أحياء على مشارف العاصمة سان سلفادور في احتجاجات على نقص المياه في مناطقهم.

وأعلنت دول في أرجاء أمريكا الوسطى العام الماضي حالة تأهب في القطاع الزراعي بسبب جفاف حاد تضرر منه حوالي  مليون و600 ألف شخص في المنطقة وخصوصا مزارعي البن والذرة والبقوليات.

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