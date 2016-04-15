استقالة وزيرة النقل في بلجيكا بسبب أمن المطارات

وزيرة النقل البلجيكية جاكلين جالانت

قدّمت وزيرة النقل البلجيكية جاكلين جالانت استقالتها اليوم الجمعة في أعقاب كشف سلطات الاتحاد الأوربي عن تحذيرها بلجيكا من "أوجه قصور خطيرة" في أمن المطارات، بما في ذلك مطار بروكسل الذي تعرض لهجمات من قبل مسلحين الشهر الماضي.

وقبل رئيس الوزراء تشارلز مايكل استقالة جالانت، طبقا لوكالة الانباء البلجيكية "بلجا".

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إصدار أحزاب الخضر المعارضة تقريرا سريا عام 2015 من المفوضية الأوربية، توصل إلى أن المطارات البلجيكية "غير ملتزمة" في العديد من المجالات الأمنية، ووصف التقرير بعض أوجه القصور بـ"الخطير".

وكان المتحدث باسم المفوضية جاكوب أدامويز قد قال أمس الخميس إن المفوضية الأوربية تنفذ تلك التقييمات الأمنية في المطارات في مختلف أنحاء الاتحاد، حيث تجرى 35 عملية تفتيش سنوية في المتوسط لمراجعة الالتزام بالمعايير العادية لسلامة الطيران.