إيني تستثمر 20 مليار يورو في أفريقيا – رويترز

قال "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية اليوم (الجمعة) إن الشركة تخطط لاستثمار نحو 20 مليار يورو (22.5 مليار دولار) في أفريقيا في السنوات الأربع القادمة أغلبها في أنشطة النفط والغاز.

وقال في عرض بوكالة الطاقة الدولية في باريس "هذا يشكل 60 في المئة من استثماراتنا" خلال تلك الفترة.

وأضاف ديسكالزي أن إيني ستساعد في تعزيز وتنويع مزيج الطاقة في القارة من خلال استثمارات في الطاقة المتجددة.

وتشارك إيني بمشروعات في 15 دولة أفريقية.

وقال "في المدى البعيد سوف نستثمر المزيد لتطوير حقول الغاز العملاقة التي اكتشفناها."

وحققت إيني اكتشافات غاز كبيرة خاصة في موزمبيق وفي الآونة الأخيرة في مصر مما أدى إلى زيادة احتياطياتها كثيرا.

وقال ديسكالزي إنه برغم تلك الاكتشافات والوفرة المحتملة في الطاقة والنمو الاقتصادي المطرد في أفريقيا إلا أن الوصول إلى الطاقة في القارة لا يزال ضعيفا.

وأضاف "أفريقيا تتمتع بطلب مزدهر على الطاقة لكن مزيج الطاقة بها غير مستدام".

وقال إن بلدان القارة بحاجة إلى تغيير المزيج لصالح الطاقات الأنظف والطاقات المتجددة.

وقالت إيني إنها مستعدة لإنفاق "مئات الملايين" من اليورو لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية في أفريقيا.

وقال ديسكالزي إن الشركة تركز جهودها على بدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق قبالة السواحل المصرية بنهاية 2017.