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أردوغان: لم نترك إخوتنا الفلسطينيين ولن نتركهم في أي وقت آخر

15/4/2016

اختتمت القمة الإسلامية الـ13 أعمالها اليوم الجمعة، بإقرارها "إعلان اسطنبول" وذلك بعد يومين من جلسات عمل شارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من 20 زعيماً.

وقال الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان" خلال الجلسة الختامية، إن موافقة القمة على قرار بشأن فلسطين هو "الدليل الأكبر، والتعبير الأسمى، لدعم العالم الإسلامي للمقاومة التي يبديها إخوتنا الفلسطينيين، إننا لم نتركهم وحيدين أبداً لغاية اليوم، ولن نتركهم في أي وقت آخر".

وأضاف أردوغان أن "الوحدة والتضامن، أهم ما نحتاجه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر منها العالم الإسلامي، وأعتقد أن صورة الأخوة التي أظهرناها خلال القمة، بعثت رسائل هامة إلى المسلمين والبشرية جمعاء". مؤكدا الوقوف إلى جانب المظلومين في وجه الظالمين في كل مكان.

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