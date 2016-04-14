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21.5 مليار دولار عجز الموازنة المصرية خلال 7 أشهر

14/4/2016

وزارة المالية المصرية (أرشيف)

ارتفع العجز الكلي بالموازنة المصرية إلى  191.6 مليار  جنيه ( 21.5 مليار دولار)  خلال 7 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بما يعادل  6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبلغ العجز بالموازنة المصرية 159.1 مليار جنيه ( 17.9 مليار دولار) بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2014/2015.

وقالت وزارة المالية في تقريرها، إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو/ تموز ويناير/ كانون الثاني من العام المالي الجاري، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه ( 45.6 مليار دولار) بما يعادل  14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات، بلغت 337.1 مليار جنيه ( 37.9 مليار دولار)  بما يعادل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2014/2015 .

وأضافت الوزارة أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى  223.6 مليار جنيه ( 25.1 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل  7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  186.7 مليار جنيه (21 مليار دولار) بما يعادل  7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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