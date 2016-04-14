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نيويورك تايمز لأوربا: توقفوا عن دعم نظام السيسي المتوحش!

14/4/2016

نيويورك تايمز حذرت دول أوربا من دعم السيسي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها الخميس، إنه برغم تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي، فإن الحكومات الغربية لا تزال تواصل إمداد مصر بالسلاح كالمعتاد، بدعوى أولوية الحفاظ على الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية.

 وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت المماطلة في التحقيق بخصوص اختطاف طالب إيطالي وقتله، قد أجبرت إيطاليا على إعادة النظر في علاقتها بمصر، فقد آن الأوان لأن تعيد الدول الغربية الديموقراطية الأخرى النظر بدورها، في هذه العلاقة.

الصحيفة دعمت موقف بريطانيا منتقدة الموقف الفرنسي بقولها: أما الحكومة البريطانية فها هي ذي تطالب أخيرا "بتحقيق كامل وشفاف"، بخصوص مقتل "جوليو ريجيني" في مصر، وأما فرنسا فلا تزال تؤثر الصمت المشين، حيث يسافر رئيسها "فرانسوا أولاند" إلى القاهرة، يوم الاثنين، لتوقيع صفقة سلاح بقيمة مليار دولار، متحديا قرار البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، الذي نادى بحظر تصدير المعدات الأمنية والمساعدات العسكرية لمصر. 

 واختتمت الافتتاحية بالتحذير من دعم نظام السيسي حيث ذكرت أن الفشل في الالتزام بذلك القرار (بحظر تصدير المعدات الأمنية والمساعدات العسكرية لمصر)، سيكون بمثابة ضوء أخضر، لنظام السيسي لممارسة المزيد من الوحشية.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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