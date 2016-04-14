ميسي يلعب منذ شهر وهو مصاب!

ميسي وقف مصدوما أمس بعد الخسارة أمام أتلتيكو/أرشيفية

أكدت وسائل إعلام إسبانية مختلفة أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة ، يلعب منذ شهر وهو يعاني من مشكلات بدنية، تمنعه من أن يظهر في أفضل مستوياته.

وقالت " شبكة "كادينا كوبي" الإذاعية إن ميسي كان يعاني من مشكلات عضلية قبل أن يذهب إلى المعسكر الأخير للمنتخب الأرجنتيني، رغم أن فريق برشلونة لم يعلن عن أي إصابات يعاني منها نجمه.

وأضافت الشبكة الإذاعية الإسبانية أن ميسي قام بزيارة الطبيب الإيطالي جيوليانو بوسير، وهو الطبيب الذي يحظى بثقة النجم الأرجنتيني وهو أيضا من وضع له برنامجا للحمية الغذائية في وقت سابق.

وتابعت "كادينا كوبي" قائلة: "الآلام انحسرت في الأيام الأخيرة ولكنها لا تزال تزعج اللاعب".

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية على المعلومات المذكورة وقالت إن ميسي شارك في المباريات الأخيرة مع برشلونة رغم أنه لم يكن سليما من الناحية البدنية.

ولم يسجل اللاعب الأرجنتيني أو يصنع أي أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة مع برشلونة.

وخرج الفريق الكتالوني أمس الأربعاء من بطولة دوري أبطال أوربا بعد خسارته 2 / صفر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، حيث كان ميسي صاحب أقل معدل ركض من بين جميع اللاعبين (سبعة كيلو مترات تقريبا).