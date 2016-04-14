مفاجأة: ظهور كتيبتي السيسي اللتين وعد بهما على فيسبوك!

التعليقات كلها جاءت بنفس العبارة

فيما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنفاذا لوعيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتحويل موقع فيسبوك إلى ما وصفه "بالدائرة المغلقة"، باستخدام كتيبتين من كتائب الجيش المصري، نشرت صفحة تطلق على نفسها اسم "الصفحة الرسمية للقائد المشير عبدالفتاح السيسي"، صورة من صور الأخير، بالزي المدني، وطلبت من رواد الصفحة باللهجة المصرية "لو بتحبه اعمل لايك واكتب CC"، وهما الحرفان الذان يستخدمان كرمز للقب الرئيس.

المفارقة كانت في الغياب الكامل للحرفين الذين طلبتهما الصفحة من محبي السيد الرئيس، واكتفاء التعليقات جميعها تقريبا بعبارة واحدة مكررة، وهي: "تحيا مصر أم الدنيا، وجيشها العظيم، وربنا يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي"(!)

التعليقات التي تجاوزت الآلاف الثمانية في غضون 18 ساعة، بخلاف 36 ألف إعجاب بالصورة، جاءت كلها تحمل نفس العبارة، بنفس الأخطاء اللغوية والمطبعية، ما أشار بوضوح لكونها بالكامل "نسخا ولصقا" لتعليق واحد، لم يهتم صاحبه حتى بضبط كتابته، رغم علمه المسبق، كما يبدو، أنه سيكون التعليق "النموذجي" لرواد الصفحة، الذين شكك نشطاء فيسبوك في كونهم أشخاصا حقيقيين من الأساس، متهمين القائمين على الصفحة باختلاق حسابات وهمية على فيسبوك في سبيل دعم السيسي، وإيهام المتابعين والمعارضين بشعبيته الجارفة.

وعلق أحد النشطاء بسخرية: " اتفرجوا على 34 ألف لايك و8000 كومنت مكرر من عشرات الآلاف من الأكاونتات المزيفة. بالذمة الهبل ده مش إهدار موارد رهيب لما تشغل ألوف العساكر ينسخوا لك كومينتات؟" وذلك في إشارة للمجندين من القوات المسلحة الذين يعملون لمصلحة الرئيس الشخصية، من دون كثير إبداع أو تفكير.

وعلق ناشط آخر بقوله: " السيسي حط الكتيبتين كلهم في صفحة واحدة باين .. نفس الكومنت بغلطاته متاخد (مأخوذ) كوبي بيست (نسخ ولصق)"، وذلك في إشارة لتعليق السيسي في خطابه قبلها بيوم عن استعداده لتفريغ كتيبتين من كتائب الجيش، لتحويل فيسبوك إلى "دائرة مغلقة"، ما اعتبر إشارة صريحة لما تفعله السلطة من تجنيد "لجان إلكترونية" بحسابات مزيفة أو وهمية، لتضخيم حالة تمجيد الرئيس، والتفاف الشعب حوله.

كما شبه ناشط ثالث العبارة المحفوظة المكررة، بإحدى أشهر العبارات الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، والتي كان يرددها الفنان الراحل فؤاد المهندس عشرات المرات في فيلم "صاحب الجلالة" تمجيدا لسلطان دولة "بورنجا"، حين كان يهتف كلما ذكر اسم السلطان "مارنجوس الأول": "طويل العمر، يطول عمره، يزهزه عصره، وينصره على مين يعاديه. هاي هيء!