يُفتتح في العاصمة الفرنسية باريس معرضا يضم أكثر من 500 قطعة أصلية تم إنتاجها خصيصا للاستخدام في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وينظم المعرض بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الإنتاج الخاص لسيارات ومعدات وأزياء لاستخدامها خصيصا في السلسلة.

وتتنوع المعروضات ما بين سيارات استخدمها أبطال السلسلة في مطارداتهم المثيرة إلى المسدس الذهبي الشهير الذي ظهر في فيلم الرجل ذو المسدس الذهبي "The Man With The Golden Pistol" وكذلك نصوص أصلية بخط الكاتب ايان فليمنج الذي ابتكر شخصية جيمس بوند.