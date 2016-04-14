كلاب بوليسية ترصد الأجبان وتتجاهل المخدرات!

أثبت فريق من الكلاب البوليسية تم نشره في مطار بريطاني بتكلفة 1.25 مليون جنيه استرليني (1.7 مليون دولار) أنه ماهر في رصد كميات صغيرة من الأجبان والنقانق لكنه ليس ماهرا في رصد المخدرات المهربة.

وخلص تفتيش لأمن الحدود في مطار مانشستر بشمال إنجلترا أنه خلال فترة مدتها سبعة أشهر فشلت الكلاب الستة في كشف أي مخدرات غير مشروعة من الفئة الأولى والتي تعتبر الأخطر مثل الهروين والكوكايين.

وقال تقرير صدر عن كبير المفتشين في لجنة الحدود والهجرة المستقلة "كان من الصعب تقييم تأثير الردع لهذه الكلاب لكن عمليات المصادرة كانت منخفضة".

ولكل كلب تخصص في رصد بضائع مثل المخدرات والتبغ والأموال واللحوم التي يتم استقدامها بشكل غير مشروع عن طريق المطار من 22 مليون راكب يستخدمونه سنويا.

لكن التقرير كشف أنه رغم أن الكلاب البوليسية ساعدت الجمارك في رصد 46 كيلوجراما من السجائر و181 من اللحوم فإنها لم ترصد مخدرات من الفئة الأولى بين نوفمبر تشرين الثاني 2014 ويونيو حزيران 2015.