قرعة "ريو": العراق والجزائر في ورطة

جرت اليوم الخميس في البرازيل قرعة مجموعات كرة القدم للرجال والسيدات لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ريو 2016.

في منافسات الرجال، أوقعت القرعة العراق ضمن المجموعة الأولى التي تضم الدولة المضيفة البرازيل وكل من جنوب أفريقيا والدنمارك.

وكانت البرازيل قد خسرت في النهائي أمام حاملة اللقب المكسيك قبل أربعة أعوام في لندن.

المباراة الافتتاحية بين البرازيل وجنوب أفريقيا سوف تجرى في برازيليا، قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للدورة.

رونالدو الذي شارك في سحب القرعة في ملعب ماركانا أعرب عن ثقته في قدرة المنتخب المضيف في الفوز للمرة الأولى بالذهبية التي طال انتظارها.

الفريق العربي الآخر في البطولة الجزائر سوف تلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من الأرجنتين والبرتغال وهندوراس.

وبهذه القرعة يكون المنتخبان العربيان "الجزائر والعراق" في مجموعتين قويتين تضم إحداهما البرازيل صاحبة الملعب والثانية الأرجنتين.

المجموعة الثانية تضم كل من السويد وكولومبيا ونيجيريا واليابان.

ويتصدر المنتخب المكسيكي المدافع عن اللقب المجموعة الثالثة بجانب كل من كوريا الجنوبية صاحبة برونزية لندن 2012 وألمانيا وفيجي.

منافسات السيدات تضم المجموعة الخامسة كل من فرنسا السويد وجنوب أفريقيا إلى جانب الدولة المضيفة البرازيل التي تواجه الصين في المباراة الافتتاحية.

الولايات المتحدة تنافس للدفاع عن اللقب في المجموعة السابعة أمام كل من فرنسا ونيوزيلندا وكولومبيا.

أما المجموعة الخامسة فتشارك فيها كندا، حاملة برونزية 2012 إلى جانب زيمبابوي واستراليا وألمانيا.