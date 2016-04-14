عرض نادي مرسيليا الفرنسي للبيع

مارغريتا لوي دريفوس مالكة نادي مارسيليا (رويترز)

قالت المليارديرة مارغريتا لوي دريفوس التي تملك حصة الأغلبية في نادي "أولمبيك مرسيليا إنها ستعرض النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للبيع.

وأضافت لوي دريفوس – المولودة في روسيا وهي رئيسة مجلس إدارة مجموعة لوي دريفوس لتجارة السلع الأولية – إنها ستبيع النادي لأفضل مستثمر للأجل الطويل.

وتابعت لوي دريفوس في بيان "السعر ليس همي الأول. ومع ذلك فان قدرة حامل حصة الأسهم الرئيسية على بناء فريق قادر على الفوز عند أعلى المستويات تعد من الأمور الأساسية". وأكدت إدارة النادي صحة ما جاء في البيان.

وقال مصدر مقرب من النادي -الذي ثارت شائعات بشأن بيعه في الماضي- إنه تم التقدم بعدة عروض لشراء النادي في الأسابيع الأخيرة.

ويعاني مرسيليا – بطل أوربا 1993 – هذا الموسم حيث يحتل المركز 14 في جدول ترتيب دوري الأضواء ويبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وقالت لوي دريفوس – التي ضخت عشرات الملايين من اليورو في النادي خلال الأعوام الأخيرة – إن أي نادي يتلقى الدعم من شخص واحد مثلما هو حال ناديها لا يستطيع مجاراة منافسين يتلقون الدعم من حكومات أو شركات رياضية متخصصة تتمتع بإنفاق كبير.

وسيطرت لوي دريفوس على النادي عقب وفاة زوجها روبير في عام 2009.

وفاز مرسيليا بآخر ألقابه التسعة في الدوري الفرنسي عام 2010.