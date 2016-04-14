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شاهد: الولايات المتحدة ترفض تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

13/4/2016

رفضت الإدارة الأمريكية دعوات لمشرعين في الكونغرس باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".

وأكدت آن باتيرسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في إفادتها أمام إحدى اللجان الفرعية في مجلس النواب، رفض الإدارة الأمريكية وصم الجماعة بالإرهاب.

وأعربت بارتسون عن قلقها البالغ إزاء تراجع وضع حقوق الإنسان في مصر خاصة خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إن قرار إدارة أوباما إزالة القيود المفروضة على المساعدات لمصر في الميزانية المقترحة للعام المقبل لا يعني تغييرا في موقفها المندد بما وصفته بالتراجع الملحوظ الذي شهده وضع حقوق الإنسان في مصر.

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