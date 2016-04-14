شاهد: أردوغان يستقبل القادة المشاركين في القمة الإسلامية

بدأ قادة ورؤساء وفود دول عربية وإسلامية في التوافد على مكان انعقاد القمة الـ13 لـ"منظمة التعاون الإسلامي" التي تنطلق أعمالها اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

وكان أول الوافدين أمين عام المنظمة، إياد مدني؛ ثم رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح، ثم رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، حيث كان في استقبالهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووقف أردوغان على باب القاعة التي ستنعقد فيها القمة حيث يستقبل الضيف، ويسلم عليه، ثم يصطحبه حتى القاعة.

وتنعقد القمة وسط تشديدات أمنية كبيرة؛ حيث ينتشر بمحيط انعقادها في منطقة "تقسيم"، وسط اسطنبول، المئات من عناصر الأمن.

وسبق القمة الإسلامية اجتماعات تحضيرية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، على مدار اليومين الماضيين، تم خلالها مناقشة مشروعي جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للقمة.

وبحث وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة والخاصة بكل من قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف.