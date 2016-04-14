سلوك غريب للاعب ويست هام أمام الشياطين الحمر

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء واقعة غريبة حيث حمل لاعب وست هام مارك نوبل، لاعب مانشستر يونايتد أندير هيريرا الذي كان يتباطئ أثناء خروجه من الملعب أثناء المباراة.

وقام نوبل بحمل هيريرا ونقله إلى خارج أرضية الملعب حتى لا يضيع الوقت حتى يتمكن وست هام من إدراك الفوز، لكن المباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف ليتأهل اليونايتد إلى نصف نهائي البطولة.

ويدين مانشستر يونايتد بتأهله إلى مهاجمه الواعد ماركوس راشفورد ولاعب وسطه الدولي البلجيكي المغربي الأصل مروان فلايني اللذين سجلا هدفيه في الدقيقتين 54 بتسديدة إثر تمريرة من الفرنسي أنطوني مارسيال و67 من تسديدة من مسافة قريبة، فيما سجل جيمس تومكينز هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 79 بضربة رأسية إثر كرة رأسية من اندي كارول بعد ركلة ركنية.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 قبل شهر في المباراة الأولى على ملعب "اولدترافورد" في مانشستر، حيث منح الفرنسي ديميتري باييه التقدم لوست هام (68)، ورد عليه مواطنه انطوني مارسيال (83).

ويلتقي مانشستر يونايتد في نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل الحالي على ملعب ويمبلي مع ايفرتون، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين كريستال بالاس وواتفورد في الرابع والعشرين من أبريل.