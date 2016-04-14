تقرير: النفط قد يرتفع فوق 50 دولارا

ميريل لينش: تثبيت الإنتاج قد يرفع النفط فوق 50 دولارا

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش الأربعاء إن إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية يمضي قدما.

وأضاف أن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل إذا اتفق المنتجون على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة يوم الأحد القادم.

وهبطت أسعار النفط الأربعاء وسط قلق بشأن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج في اجتماع الدوحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.14 في المئة لتبلغ عند التسوية 44.18 دولار للبرميل الأربعاء بينما أغلق الخام الأمريكي الخفيف منخفضا 0.97 في المئة عند 41.76 دولار.

وقال البنك الذي عرض عدة احتمالات أخرى في مذكرة إنه إذا زادت السعودية إنتاجها ردا على عودة إيران إلى السوق فإن أسعار خام برنت ربما تتراجع إلى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل.

وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم في الدوحة فإن أسعار برنت ربما تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب جدا.

وأبقى البنك على توقعاته بأن يتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا في المتوسط العام القادم وقال إنه لا يتوقع هبوط الأسعار إلى 30-35 دولارا.