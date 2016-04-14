تركيا تتسلم رئاسة القمة الإسلامية "دون مصافحة"

بدأت أعمال القمة الـ13 لـ"منظمة التعاون الإسلامي" بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وبدأ الكلمة وزير خارجية مصر، سامح شكري، على اعتبار أن بلاده كانت رئيسة القمة الإسلامية السابقة في دورتها رقم 12.

وأنهى سامح شكري كلمته وقام مسرعا دون الإعلان عن تسليم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي والقمة رقم 13 للمنظمة إلى تركيا، ودون القيام بمصافحة وزير الخارجية التركي، الذي تجاهل بدوره الحديث عن رئاسة مصر للدورة السابقة واكتفى بشكر إندونيسيا على استضافتها لبعض الفعاليات السابقة.

كما تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصافحة وزير الخارجية المصري بعد إعلان تسليم تركيا رئاسة القمة، وشكر "رئاسة القمة السابقة" دون ذكر اسم مصر صراحة.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال كلمته استمرار جهود بلاده مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في خدمة العالم الإسلامي. وأضاف: "الحروب في سوريا واليمن والعراق وليبيا نتاج مشاكل داخلية وإقليمية ودولية".

وعلى صعيد الأزمة السورية، جدد تأكيد بلاده على ضرورة الحل السياسي لهذه الأزمة، مضيفاً: "إرادة الحل السياسي التي أبدتها موسكو وواشنطن باتجاه إيجاد تسوية للأزمة السورية والتحسن النسبي على الأرض لهو دليل عملي على استعادة قدر من التوازن، ونأمل أن ينسحب ذلك على الساحة الدولية كلها".

وفيما يتعلق بالملف الليبي، دعا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، إلى الانعقاد ومنح الثقة لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج.