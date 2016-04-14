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بيع فستان مارلين مونرو الشهير في مزاد

14/4/2016

أحد فساتين مونرو/أرشيفية

تُعرض أكبر مجموعة خاصة من أغراض أيقونة السينما الأمريكية الراحلة مارلين مونرو في مزاد في شهر نوفمبر تشرين الثاني حيث من المتوقع أن تباع أزياء من أفلامها مثل (سم لايك إيت هوت/البعض يفضلونها ساخنة) و(ذير إز نو بيزنس لايك شو بيزنس) بمبالغ تصل إلى 400 ألف دولار.

وقالت دار جوليان للمزادات اليوم الخميس إن المجموعة التي يمتلكها البريطاني ديفيد جينزبورو روبرتس تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار. وإلى جانب الأزياء التي كانت تمتلكها مونرو فإن المجموعة تضم أيضا ملصقات وحلي ووصفات طبية شخصية.

وكان جينزبورو روبرتس قد قال إنه بدأ في عام 1991 يشتري مقتنيات مونرو, ويجمع ما عرف على نطاق واسع بأنه أكبر مجموعة من أزياء مونرو في العالم.

وقال جينزبورو روبرتس وهو في العقد السابع من العمر في بيان إنه يريد بيع المجموعة التي احتفظ بها في منزله في جيرزي في جزر تشانيل.

وقال "حان الوقت الآن لمشاركة ذلك مع العالم"  وقد توفيت الممثلة في عام 1962 عن عمر يناهز 36 عاما.

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