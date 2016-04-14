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بالفيديو: فرنسي يخترع "فلاي بورد" يطير بارتفاع 3 آلاف متر

14/4/2016

حصد فيديو على الانترنت للمخترع الفرنسي فرانكي زاباتا ملايين المشاهدات، وهو يركب لوحا طائرا "فلاي بورد" ويحلق في الهواء فوق بحيرة في بيليغارد بفرنسا.
بث زاباتا الفيديو على موقع "يوتيوب" في 9 أبريل/ نيسان وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة حتى الآن.
وقال فيرونيكا دي أورجو المدير المساعد ومدير خدمة العملاء بشركة زاباتا للسباقات أن المخترع الفرنسي استطاع التحليق لمدة 3 دقائق 55 ثانية على اللوح الطائر، مشيرا إلى أن زاباتا دائما ما حلم بالطيران دون قيود.
وتعرف شركة زاباتا اللوح الطائر على موقعها على الانترنت بأنه لوح يتم تشغليه بواسطة محرك توربيني نفاث دون الحاجة إلى ضخ الماء.
وتقول الشركة إن اللوح يستطيع الطيران بارتفاع 10 آلاف قدم، حوالي 3 آلاف متر، ويرتفع بسرعة 150 كليو متر في الساعة، ولمدة عشرة دقائق.
ويشار إلى أن فرانكي زاباتا اخترع اللوح الطائر في 2011، وكان عبارة عن منصة يمكن للإنسان الوقوف عليها وهي متصلة بمضخة ماء تدفعه للأعلى إلى حد يصل إلى 9 أمتار في الهواء.

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